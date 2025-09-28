Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Motivasyon Mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim zamanında sizlere hep dedim ki; 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız.' Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki sevginin her geçen gün artacağını vurgulayan Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım; seçim zamanında sizlere hep dedim ki, 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız.' Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her gün sevgi artacak, öz güven artacak. Hep birlik beraberlik dedim seçim zamanı. Öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü kenetlenmezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi takım göreceğiz. Oyuncularla sürekli görüşüp konuşuyorum. Motivasyonu, aile olduğumuzu, kaybetsek bile bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekme ile girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğunuzu verin dedim. Farkı gördük daha da göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL