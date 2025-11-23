Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Galibiyet Sonrası Açıklama
Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran maç sonu taraftarlarla bir araya geldi. Stat çıkışında forma imzalayıp, fotoğraf çektiren Saran, kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Saran, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Sizleri seviyorum. Her zaman söylüyorum taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" diye konuştu.