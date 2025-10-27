Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Bahis İddialarına İlişkin Açıklama

FENERBAHÇE Kulüp Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortaya çıkarılan ve bahis oynayan hakemler konusunda açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin uzun süredir bu konuya dikkat çektiğini söyleyen Saran, "Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına son derece vahim ve önemli açıklamalar. Üzücü, şok edici ama ortaya çıkmış olması da umut verici. Türk futbolu için milat olmalı" dedi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında ilk defa Gaziantep'te bir okulda çocuklarla bir araya geldi. Proje kapsamında çocuklarla bir araya gelip sohbet eden Saran, program sonrasında çocuklara kırtasiye ve spor ürünleri dağıttı.

Saran, verilen ürünlerin de sürekli olarak arttırılacağını söyleyerek çocuklardan enerji aldığını ve kendilerine de uğurlu geleceğini düşündüğünü söyledi. Saran daha sonra Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinde bulunan Fenerbahçe mağazasını ziyaret etti. Saran'ı mağaza önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Saran, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortaya çıkartılan iddia oynayan hakemler konusuna da dikkat çekti.

"FENERBAHÇENİN BU KONUDAKİ TUTUMU BELLİ HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI"

Saran, açıklamaların şok edici ve üzücü olmakla birlikte Türk futbolu için milat değeri taşıdığını söyledi.

Fenerbahçe olarak konuyu uzun zamandır dile getirdiklerini ve haklılıklarının da ortayı çıkması yönünden sevindiklerini belirten Saran, "Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem Fenerbahçe başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması ortaya çıkması mutlu etti. Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulübün başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına son derece vahim ve önemli açıklamalar. Üzücü şok edici ama ortaya çıkmış olması da umut verici. Ben federasyonu ve Hacıosmanoğlu'nu kutluyum. Sonuna kadar da gideceklerine inanıyorum. Biz de bunun takipçisi olacağız. Yakın bilgiler geliyor. Bizzat içinde olacağız. İstanbul'a varınca daha çok ilgileneceğiz. Milat olacağını düşünüyorum. Uzun süre oldu ortaya çıkması. Bunu hep dile getiriyorduk. Tekrar kutluyorum bunu ortaya çıkaranları" dedi.