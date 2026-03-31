Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç kazaya karıştı. Ataşehir'de gerçekleşen kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı