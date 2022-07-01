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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yeni TFF Başkanı Büyükekşi'ye övgü Açıklaması

AA - Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yeni TFF Başkanı Büyükekşi'ye övgü Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ilk 15 günde iyi işler yaptığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ilk 15 günde iyi işler yaptığını söyledi.

Başkan Ali Koç, Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.

Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığını belirten Koç, "Onun 15 günde yaptıkları yapacaklarının teminatıysa, daha adil bir rekabet olacağını görüyorum. Şu kurullarını da seçsin, onu da görelim. Gerçekten futbola hizmet etmek isteyenlerin, kalbi Türk futbolunu geliştirmek için atanların iktidarda olduğu bir dünya olursa, Fenerbahçe'nin şansı her zamankinden fazla olur." diye konuştu.

Ali Koç'un bu sözlerinin ardından Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile şakalaşmaları salonda gülüşmelere neden oldu.

"Bizim futbolda kuraklık biraz uzun sürdü"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, futbolda uzun süredir şampiyon olamadıklarını hatırlatarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde zafere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğuna değinen başkan Koç, "Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek, bizim için o kadar değerli. Fenerbahçe, güzel ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda bir spor kulübünün yapacağından fazlasını yapmış. Tüm kulüpler yapmış ama Fenerbahçe bir adım öteye gitmiş, çok şey yapmış. O yüzden biz, 'Fenerbahçe, bir spor kulübünden öte.' deriz. Şehitler ve gaziler verdik. Ata'mızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey. O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır. Bizim futbolda kuraklık biraz uzun sürdü. Diğer branşlarda işler iyi gidiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Fenerbahçe kazanır." ifadelerini kullandı.

Gecenin sunucusu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı soran Ali Koç, "Galatasaraylıyım." yanıtını alınca, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu." diye şaka yaptı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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