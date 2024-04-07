Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası stattan ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası stattan ayrıldı.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri futbolcular, müsabakanın tatil edilmesinin ardından stadyumdan ayrıldı. - ŞANLIURFA