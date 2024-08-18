Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren şüpheli yakalandı

Göztepe- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan iterek düşüren şüpheli F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittiği esnada görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yere düşmüştü. Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu. F.Ö. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR