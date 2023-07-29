Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Türkiye Kupası seremonisine 5 yıldızlı formayla çıktık, son maçımız da öyleydi. Komisyon kurulmasaydı, sonuna kadar 5 yıldızlı formayla devam edecektik. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz, bundan sonraki maçlarımızda yıldızsız formamızla çıkacağız." - İSTANBUL