Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor