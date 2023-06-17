Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek...

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye? Biz 10 senedir Türkiye Kupası alamamışız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye? Biz 10 senedir Türkiye Kupası alamamışız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title