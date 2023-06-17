Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz Türkiye Kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye? Biz 10 senedir Türkiye Kupası alamamışız."