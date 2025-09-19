Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya Sevk Edildi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü'nün ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 18.09.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları duyuruldu.

Kurulun Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç ile ilgili aldığı kararlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"