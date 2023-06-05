Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul taleplerini anlayışla karşılıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurul taleplerini anlayış ve saygıyla karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir Başkan adayının olmamasının Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığını ifade etti.