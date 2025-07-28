Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile Buluştu

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Ufuk Özünlü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek karşılıklı hediye alışverişinde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Ufuk Özünlü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre buluşmada Ali Koç, Ufuk Özünlü'ye isminin yazılı olduğu çubuklu formayı Özünlü ise Başkan Ali Koç'a üzerinde Fenerbahçe ve Ali Koç, yazılarının olduğu kıspet takdim etti.

Ziyaretin sonunda Ali Koç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası ve sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi Ufuk Özünlü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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