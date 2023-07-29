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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz.

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakkımızı hukuk dışı söylemlerle gasp etmeye çalışanlarla anladıkları dilden mücadele edeceğiz. Bu kadar basit. İnanıyoruz ki, TFF en doğru süreci işleterek; kararlarını verecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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