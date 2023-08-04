Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesindeki açıklaması şu şekilde:

Geldiğimiz noktada; Metin Öztürk'ün yaptığı söylem değiştirme yaklaşımı gibi ilgili kulübün malum medya mensuplarının da önce 'o yönetici Galatasaray'dan istifa etmelidir', 'bu yönetici kim ise bu konunun peşini asla bırakmayacağız, öğreneceğiz' dediklerine, sonrasında bu söylemlerini tamamen değiştirerek konuyu olduğundan bambaşka şekilde ele aldıklarına şahit olduk. Bu diyaloğun pek çok kişinin olduğu bir toplantıda, tam olarak yukarıda ve ilk gün de açıkladığım şekilde geliştiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine paylaşırım"