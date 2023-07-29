Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu sene nispeten iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Plan dahilinde hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da inşallah önümüzdeki haftalarda halledeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor