Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu sene nispeten iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum.

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu sene nispeten iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu sene nispeten iyi bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyorum. Plan dahilinde hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. 2-3 tane daha nokta atışımız var. Onları da inşallah önümüzdeki haftalarda halledeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title