Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor