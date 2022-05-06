Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor