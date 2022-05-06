Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında konuştu: (1)

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Herhangi bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, kuralları çiğneme hakkını, dil uzatma hakkını kimseye vermez." dedi.

Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamaları Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yaptı. Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da katıldı.

Trabzonspor'un 30 Nisan'daki maçında yaşananların tahammül sınırlarını aştığını ifade eden Koç, "Bir takımın veya herhangi bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, kuralları çiğneme hakkını, dil uzatma hakkını kimseye vermez. Zira kazanmanın olduğu gibi kaybetmenin de bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız saygılı olmayı da bileceksiniz. Bu her zaman çift yönlü bir yoldur." dedi.

Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğuna göz diktiğini öne süren Koç, bu kulübe cevap vermeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ ile mücadele ve Fenerbahçe'nin bu örgüt tarafından kumpasa uğramasına ilişkin bir konuşma yaptığını söyledi. Koç, bu konuşmanın görüntülerini yayınladı. Koç, toplantıda şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde terör örgütüne karşı verilen mücadele var. Kendisi, 'bu sürecin en büyük şahitlerinden, en büyük mağdurlarından biri hiç şüphesiz Fenerbahçe'dir' diyor, dikkat çekiyor. ' Fenerbahçe'nin dik duruşu sayesinde FETÖ başarısızlığa uğramıştır' diyor. Fenerbahçe tek başına camiası ve taraftarıyla bu duruşu sergilemiştir. 'Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının, FETÖ amacının akim kalmasında önemli payı vardır' diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca, 'bu vatanın bu örgütten kurtulması için de katkı sağlamıştır' diyor.

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan, başlığı da, '10 soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi' olan içeriğe bakalım. Bu kronolojik şemada,15 Temmuz'a giden yolda sözde şike davası da bu adımlardan bir tanesi olarak yazılıyor. 3 Temmuz-15 Temmuz bağı alenen ortaya seriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından basılan, ön sözünü Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan Sayın Bakan Süleyman Soylu'nun yazdığı 'FETÖ' adlı kitap var. 95 ve 96. sayfada örgütün yargı üyeleriyle ilgili önemli bilgiler var. Sayın Bakanımıza şundan da teşekkür etmek lazım, '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' diye ifade kullandı. Bunu söylemesi buradan çıkartacağımız pozitif bir geri bildirim olabilir."

"Hala 'şampiyonuz' diyerek kendinizi kandırıyorsunuz"

Trabzonspor yöneticilerine yönelik, "8. şampiyonluk olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, hayal dünyasında yaşarken, gelin ben de birazcık gerçekleri açıklayayım." diyen Koç, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğunun kabul edildiğini ve iktidarı, muhalefeti, Meclis'i dahil tüm Türkiye'nin bunu kabul ettiğini sadece Trabzonspor yöneticilerinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Ali Koç, Trabzonspor Kulübünün 10 yıl boyunca başvurduğu her kapıdan elleri boş döndüğünü ve buna ilişkin mahkeme kararları olduğunu da kaydederek, "Hiçbir girişiminizden istediğiniz sonucu alamadınız. Neden çünkü haklı değildiniz. Olsaydınız o kupa müzede dururdu. Hatta, '8. şampiyonluk' diyorsunuz. Bir kupanız eksik olacak müzenizde, onu yerini nasıl dolduracaksınız bilmiyorum ama fiziken o kupa olmayacak. Hala 'şampiyonuz' diyerek kendinizi kandırıyorsunuz. Size naçizane önerim, tez zamanda, bir an evvel camianızı gerçeklerle tanıştırın, onları gerçeklere alıştırın." ifadelerini kullandı.

"Açtığınız pankartla suikaste sahip çıktınız"

Trabzon'daki son maçta açılan pankartı da sert şekilde eleştiren Koç, şunları dile getirdi:

"Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tribünlerden tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz. 7 yıl önce 39 kişi taşıyan Fenerbahçe takım otobüsüne, hem de Trabzon il sınırında yapılan, öldürmeyi amaçlayan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen bir olay. Bize göre burada da FETÖ parmağı var ama neyse. Türkiye'de faili meçhul olaylar var ancak bu önemde hiçbir faili meçhul yoktur. Açtığınız pankartla suikaste sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden, suçu ve suçluyu öven bu pankartı orada açanlar, yol verenler, bu cesareti nereden bularak yapıyorsunuz? Neye göre hadsizlik yapıyorsunuz, amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bundan haberinin olmaması söz konusu değildir. Maçın federasyon temsilcisinin bundan haberi olmaması, üstlerine iletmemesi, bundan federasyon yöneticilerinin bilgisinin olmaması mümkün değildir. Çünkü sürecin nasıl işlediğini biz de biliyoruz. Biz de aynı kurallara tabiyiz. Keza kamu görevlilerinin de güvenlik sorumlusu olan amirlerinin de ilgili makamlarla paylaşmış olmama ihtimali yoktur. Bu yapılan, kural, hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir başka örneğidir. O maçta silahlı bir pankartı oraya asmak sadece dizginlenmeyen Fenerbahçe kompleksinin bir parçası değil, bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi aklıselim insan yoktu orada. Hiç kimse ne yapıyorsunuz diyemedi mi?"

Kendi statlarında masum pankartların bile açılmasına izin verilmediğini ancak Trabzonspor'un kayırıldığını ileri süren Koç, Fenerbahçeli taraftarlara da şöyle seslendi:

"Bizi en iyi sizler anlıyorsunuz. Paçavradaki aşağılık mesajlar açıktır. Bize bu mesajı yollayanların selamını geçmişte olduğu gibi bugün de aldık, bir kenara not ettik. Merak etmesinler, kendi küçük hesapları için ülkeye, insanımıza her türlü tahriki vermekten çekinmeyenler, mücadele vermekten geri durmayacağımızı bilmeliler. Bu camia karşısında kim olursa olsun taraftarı, kudreti, gücüyle bu işlere müsaade etmez. Biz geri durmayız. Maşaları da dahil olmak üzere yine hepsinin maskelerini düşürürüz ve dimdik ayakta kalırız."

"Neden bu pankarta tepki göstermediniz?"

Koç, Trabzonspor'un son maçıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ne yazık ki maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası, bir tarafı gibi algılanmasına, ne yazık ki sebebiyet verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa son derece önem veren devletimizin siyasetçileri, bürokratları vardır. Sayın Erdoğan'ı yüksek divan kuruluna davet ettiğimiz zaman maça da davet ettik, 'sadece Avrupa maçlarına gelirim' dedi, incelik gösterdi. ya siz? Bu duruma sebebiyet veren Sayın Bakanlara birkaç sözüm olacak. Siyasetçilerin bir takıma gönül vermesi gayet normaldir. Ancak özellikle son yıllarda Trabzonspor'u tutan bakanlarımız, milletvekillerimiz ve devlet görevlilerinin, bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı hissetmesine sebep oluyor. Çok daha önemlisi, yönetenler futbolu üzerinde etki ve baskı yaratarak futbolun tüm dinamiklerini altüst ediyorsunuz. Böyle bir atmosferde, başta federasyon, hakemler olmak üzere futbolun tüm paydaşlarını, karar mekanizmalarını etkiliyor, baskı altında bırakıyorsunuz. Zaten zayıf olan adil rekabet ortamının tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet veriyorsunuz.

'Niye hakemlere sahip çıkıyorsunuz' diyorlar bana. Biz hakemlere sahip çıkmıyoruz. Biz TFF'nin köhnemiş, yozlaşmış yapısına karşıyız. Çünkü orada bir operasyon dönmektedir. Herkesin bilip de kimsenin ifade edemediği, esas tehlike, son yıllarda TFF'nin ve dolayısıyla Türk futbolunun Trabzon hakimiyetine geçirilme, bir nevi Trabzonlulaştırma çalışma ve çabalarıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir. Bu söyleyeceklerimiz tüm paydaşları ilgilendirir. Süper lige çıkmak isteyen rekabet eden tüm takımları ilgilendirir. İnşallah Fenerbahçe bu mücadeleyi şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız vermek zorunda kalmaz."

Koç, bu sürecin Trabzonspor' da zarar vereceğini söyledi.

(Sürecek)