Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile Görüşmek İçin Sözleşti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Arda Güler ile yarın görüşmek için sözleşti. Kulübün geleceği için önemli bir isim olan Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipte kalması için Koç, şartları konuşacak.