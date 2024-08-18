Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırı: Zanlıya ev hapsi cezası

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan iterek düşüren zanlıya ev hapsi cezası verildi.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ikinci yarısında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu gerekçesiyle tribüne yürüdü.

Bu sırada üzerine yabancı maddeler atılan Koç tribününden ayrılıp saha kenarında yürüdüğü sırada aldığı bir darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, korumaları eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Olaylar sırasında oyun bir süreliğine durdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, Koç'un Göztepe akreditasyon kartına sahip bir kişi tarafından itildiğini, bu kişi ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.

Açıklamada, "Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA'ya göre suç duyursunun ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Konuyla ilgili Göztepe cephesinden yapılan açıklamada olayların yakından inceleneceği belirtildi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak" dedi.

Sepil, maç sırasındaki olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaşananları inceleyeceklerini ve tam olarak anlamaya çalışacaklarını belirtti:

"Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."