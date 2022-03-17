Ali Koç'tan Berke Özer açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç kalecileri Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda genç futbolcular için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Koç, bir gazetecinin Berke Özer'in geleceğine ilişkin sorusuna, "İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik." yanıtını verdi.

21 yaşındaki genç file bekçisinin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.