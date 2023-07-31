Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonlukları incelemek üzere TFF'nin kurduğu komisyonun çalışmalarının başlamasını temenni etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Eskişehir Demirspor'un da dahil olduğu takımların 1959 öncesi dönemini incelemek üzere TFF'nin kurduğu komisyonun en kısa zamanda çalışmaya başlamasını istedi. Koç, geçmişte bu konuda hiçbir şey yapılmadığını belirtirken, TFF'nin doğru süreci işleteceğine inandığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aralarında Eskişehir Demirspor'un da şampiyonluğunun bulunduğu takımların 1959 öncesi dönemini incelemek üzere TFF'nin kurduğu komisyonun en kısa zamanda çalışmaya başlamasını temenni etti.

Türkiye'nin ve Eskişehir'in köklü kulüplerinden Eskişehir Demirspor, 1940 yılında Türkiye Liginde şampiyon olmuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların araştırılması için kurulan komisyonla ile ilgili açıklamalarda bulundu. TFF'nin, 1959 öncesi şampiyonlukları araştırmak için komisyon kurduğunu ancak bu komisyon kurma kararında geç kalındığını belirten Başkan Koç, en kısa zamanda komisyonun çalışmalara başlamasını temenni etti.

"Aksi takdirde gereksiz tartışmalar uzayarak devam edecektir"

TFF'nin bir önceki başkanı Nihat Özdemir zamanında 1959 öncesi şampiyonlukla ilgili hiçbir şeyin yapıldığını ifade eden Başkan Koç, "TFF Komisyon kurulduğunu açıkladı. Kararla ilgili görüşümüz doğru bir karar ama bizlerce son derece geç kalınmış bir karar. Nihat Özdemir döneminde TFF'de bundan bahsedildi, komisyon kurulacak denildi. Hiçbir şey yapılmadı. Ama bu sefer öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda komisyon çalışmalara başlar. Aksi takdirde gereksiz tartışmalar uzayarak devam edecektir" dedi.

"TFF bu konuda en doğru süreci işletip etki ve baskı altında kalmadan kararlarını verecektir"

1959 öncesi şampiyonluk konusunun Türk futbolunun tarihi konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Koç, Eskişehir Demirspor, Göztepe gibi takımların söz konusu dönemde şampiyonlukları olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu konu Türk futbolunun tarihi konusudur. Göreceksiniz süreç ilerledikçe pek çok takım çıkacak. Yanılmıyorsam Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var. Göztepe var, Eskişehir Demirspor var. Birçok kulüp var. 1959 öncesi şampiyonluklar, kabul edenlerle etmeyenlerin hukuki zeminde tartışacakları bir konudur. Canı gönülden inanıyoruz ki, Türkiye Futbol Federasyonu da bu konuda en doğru süreci işletip etki ve baskı altında kalmadan kararlarını verecektir."

TFF'nin açıklaması

TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukların incelenmesiyle ilgili yayınladığı açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir." - ESKİŞEHİR