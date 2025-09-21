Haberler

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Değişim İçin Bayram Dedi

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Değişim İçin Bayram Dedi
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda katılımın önemine vurgu yaparak, 'Bugün Fenerbahçe'nin bayramı' dedi. Saran, ihtişamlarını dışarıya göstermeleri gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertliler için burada olduklarını belirterek, "Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak katılım sağlayan kongre üyelerine teşekkür etti. Sarı-lacivertlilerin ihtişamını herkese göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Saran, "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
