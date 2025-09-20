Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'a Yoğun İlgi

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'a, olağanüstü genel kurul toplantısında üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Sadettin Saran, erken saatlerde seçim alanına gelirken kongre üyeleri ilgi gösterdi. Saran ve yönetim kurulundaki isimler daha sonra protokol tribünündeki yerini alırken, kongre üyeleri kendisine tezahüratlarda bulundu. Saran da üyelere el sallayarak karşılık verdi. - İSTANBUL