Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'a Yoğun İlgi
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı Sadettin Saran, üyelerden büyük ilgi gördü. Toplantı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Sadettin Saran, erken saatlerde seçim alanına gelirken kongre üyeleri ilgi gösterdi. Saran ve yönetim kurulundaki isimler daha sonra protokol tribünündeki yerini alırken, kongre üyeleri kendisine tezahüratlarda bulundu. Saran da üyelere el sallayarak karşılık verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor