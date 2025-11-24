Haberler

Fenerbahçe Başarıyı Kutladı: Sadettin Saran ve Levent Mercan Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Futbolcu Levent Mercan ise galibiyetin önemli olduğunu belirtti ve takım performansından memnun olduklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz." dedi.

Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu belirterek, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti." diye konuştu.

Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" ifadesini kullandı.

Levent Mercan: "Galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz"

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan da kendileri için önemli bir maç olduğunu söyledi.

İstedikleri şekilde maça başlayamadıklarını aktaran Levent Mercan, "İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik. Önemli olan bu reaksiyonu göstermek. Bizim adımıza çok iyiydi. Galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli futbolcu, performansıyla ilgili soruya ise "Ben işime odaklanıyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebilirim ona bakıyorum." dedi.

Maç anında her yerde oynayabileceğini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Benim için önemli değil. Onun için her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Levent Mercan, Galatasaray maçı öncesi Avrupa Ligi maçına odaklanacaklarına işaret ederek, taraftarın ilgisinden duyduğu memnuniyeti de aktardı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
