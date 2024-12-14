Fenerbahçe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL