Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçı olan Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Dün oynanan Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.