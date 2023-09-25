Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçı olan Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla sona erdi.