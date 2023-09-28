Fenerbahçe Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutlayarak başlayan Kartal, "Kadın basketbol takımımızı ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Maça iyi başladık, bir planımız vardı. Bu planı ilk 30 dakika oyuncularım yerine getirdi. 3-0 öne geçtik. Daha sonra topa sahip olarak oynamak istediler. Devre arasında yaptığımız toplantıda daha ciddi oynayarak, 4 ve 5'inci golü atmamız gerektiğini söyledik. Onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. Maç başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. Rakibe hiç pozisyon vermedik diyebilirim. 4 golle 3 puan aldık. Taraftarlarımıza destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum" diye konuştu.

"BİZE ÇOK UCUZ VE BASİT KARTLAR ÇIKIYOR"

Fenerbahçe'ye özellikle son iki haftada çok basit kartlar çıkarıldığını belirten Kartal, "Bugün bazı pozisyonlar var. Szymanski'nin normal bir ikili müdahalesi vardı. Bize çok ucuz ve basit kartlar çıkıyor. Geçen hafta da aynıydı. Hakemler, sahada oyuncular nasıl futbol oynuyor, nasıl beden diline sahipler ? Bunu analiz edebilir. Kartı vermiş olmak için vermemeleri gerekiyor. Szymanski, 'ben hiçbir şey yapmadım, neden kart gördüm?' diye sordu. Hakemler, herkese eşit olsunlar. Biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR SAVUNMA HATTIMIZ VAR"

Takımın savunma performansından çok memnun olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Becao ve Djiku'yu takip etmiştik. Samet ve Serdar Aziz'in olması, onlara uyum sağlaması... Jayden'ın önemli bir yükselişi var. Ferdi'nin durumu ortada. Mert'e doğru şans veremedik ama vermek istiyorum. Güzel bir savunma hattımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLERİMDEN DE STOPERLERİMDEN DE GOL ATMALARINI İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından bu sezon 6 gol ve 4 asistlik bir katkı aldığının hatırlatılması üzerine ise Kartal şunları söyledi:

"Ben oyunu önde oynamaya çalışan bir antrenörüm. Pozitif bir anlayışım var. Bu yönde oyuncularımla konuşuyorum. Daha öne çıkarak topun bizde kalmasını ve atak yapmayı planlıyoruz. Gol kaçar, kaçmaz değil. 4,5 ya da 6 olabilirdi. Bununla yetindik bugün. Sonuçta 3 puan aldık. Bundan sonraki maçta kaçırma konusunda inşallah böyle cömert olmazlar diyelim. Beklerimden de stoperlerimden de gol atmalarını istiyorum. Asist olarak gol olarak nasıl katkı vereceklerini hafta içerisinde antrenmanlarda sürekli deniyoruz."

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dhabi'de oynanma ihtimalinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Yönetimimizin bir karar vermesi ve yorum yapması doğru olur. Ben bu konulara çok girmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.