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Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 Mağlup Ederek Seriyi Sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin golüyle 3 puana uzandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 5 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin golüyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy'de 4-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 5 maça taşıdı. Geçtiğimiz sezon oynanan ligde oynanan iki maçı da kazanmayı başaran Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2007 yılından itibaren devam eden rekabette Fenerbahçe, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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