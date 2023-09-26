Fenerbahçe, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla gerçekleşti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.