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Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a kiraladı

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Fenerbahçe, 20 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandığını duyurdu. Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev aldı.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta 126 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz, 1 asist yaparken 1 de sarı kart gördü.

Kaynak: AA / Spor

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