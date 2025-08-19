Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Çıkma Kararı Aldı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor. Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir. Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe'mizin bağımsızlık manifestosudur" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL