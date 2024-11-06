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Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçına Hazır
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmalarıyla başladı. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık antrenmana futbolcular, koşu ve 8'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder, takımla antranmana katılmadı. Cengiz Ünder, bireysel çalışırken Trabzonspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Alexander Djiku, idmanda tedbir amaçlı yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hollanda'ya gidecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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