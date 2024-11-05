Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Maç Yapacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçta İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Calum Scott olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Andrew Dallas oturacak. Yardımcı VAR olarak da Portekiz'den Tiago Martins görev alacak. - İSTANBUL