Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Maç Yapacak

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Maç Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Maçta İskoç hakem John Beaton görev alacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçta İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Calum Scott olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Andrew Dallas oturacak. Yardımcı VAR olarak da Portekiz'den Tiago Martins görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula! HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.