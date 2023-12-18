Fenerbahçe AXA Sigorta Efeler Ligi'nde lider
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta sonunda Fenerbahçe, haftayı namağlup lider tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta sonunda Fenerbahçe, haftayı namağlup lider tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta, bugün oynanan Bursa BBSK- Spor Toto karşılaşmasıyla sona erdi. Haftanın kapanış maçında ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı. Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Bld. karşılaşması,
Ziraat Bankkart'ın Avrupa Kupası müsabakaları takvimi sebebiyle 6 Aralık'ta oynanmış, ev sahibi mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Hatay BBSK - Fenerbahçe: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 1-3
Cizre Bld. - Develi Bld.: 3-0
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Türşad: 1-3
Arkas Spor - Bigadiç Bld.: 3-1
Bursa BBSK - Spor Toto: 3-1 - İSTANBUL