Fenerbahçe, Avusturya'ya geldi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine geldi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine geldi. Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya ulaştı. Graz Havalimanı'na inen Sarı-lacivertli kafileyi yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yoğun ilgi gösterdikleri futbolcularla fotoğraf çektirdiler.Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacakları otele hareket etti. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Fenerbahçe Avusturya İstanbul Spor Haberler

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