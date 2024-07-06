Fenerbahçe Avusturya kampında berabere kaldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe ; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. Ev sahibi Admira Wacker'in ilk 11'i ise Jungwirth, Horvat, Holzmann, Malicsek, Ebner, Puczka, Weberbauer, Haudum, Gashi, Young ve Alar'dan oluştu.

7'nci dakikada Admira Wacker atağında Gashi'nin pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Puczka'nın arka direğe çevirdiği topta Young, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

21'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, rakibinden sıyrıldıktan sonra Holzmann'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22'nci dakikada Edin Dzeko, penaltı atışını gole çevirerek karşılaşmaya eşitliği getirdi: 1-1.

Mücadelede ilk yarı 1-1 sona erdi.

71'inci dakikada Dzeko'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Emre Mor'un penaltı noktasına çevirdiği topa hareketlenen Yiğit Efe Demir'in dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

MOURINHO'DAN DEVRE ARASINDA TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Admira Wacker maçının ikinci yarısına tek değişiklikle başladı. Portekizli çalıştırıcı, devre arasında Miha Zajc'ı oyundan çıkartıp Ryan Kent'i sahaya sürdü. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 69'uncu dakikada Rade Krunic, Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin yerine Emir Ortakaya, Edin Dzeko'nun yerine ise Umut Nayir oyuna girdi.

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.