Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, kampa girilen otelin sahasında yapıldığı belirtildi. Salonda 2 grup halinde kuvvet ile dayanıklılık idmanının ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu sonrası 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, idmanın taktiksel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın Partizan ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek. AA / Süha Gür - Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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