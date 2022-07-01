Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Avusturya'ya giden Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Avusturya'ya giden Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, salonda 2 grup halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşunun devamında 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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