Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap kampına başladı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'ya giden takımı, havalimanında taraftarlar karşıladı. Fenerbahçe, Bad Waltersdorf kasabasında 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek Fenerbahçe, ikinci etap kampı için bu ülkeye ulaştı.
İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'ya giden sarı-lacivertlileri, havalimanında Fenerbahçe taraftarlar karşıladı. Kafile, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle kamp yapılan otele geçti.
Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında 13 Temmuz tarihine kadar hazırlıklarını sürdürecek Fenerbahçe, ilk antrenmanını bugün TSİ 18.30'da yapacak.