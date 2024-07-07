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Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İlerleyen bölümlerde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Dün akşam Admira Wacker maçında forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İlerleyen bölümlerde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Dün akşam Admira Wacker maçında forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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