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Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon, taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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