Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

2024-25 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL