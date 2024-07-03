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Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

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Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunuyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlıklar sürdürülüyor.

2024-25 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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