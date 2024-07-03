Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

Yeni sezon ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılıkla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.