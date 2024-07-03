Fenerbahçe Avusturya'da ikinci etap çalışmalarına başladı
2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İdman, ısınma, çabukluk, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacakları ikinci antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılıkla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL