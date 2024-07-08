Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan takımın akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL