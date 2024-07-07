Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da bulunan takım, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Dün akşam forma giyen oyuncular ise dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İlerleyen bölümlerde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.
Dün akşam Admira Wacker maçında forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.