Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan takım, akşam saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivretliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL