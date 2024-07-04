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Fenerbahçe Avusturya'da hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan takım, akşam saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Yeni sezonun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivretliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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