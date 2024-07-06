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Fenerbahçe Avusturya'da berabere kaldı

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Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü Edin Dzeko'dan geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü Edin Dzeko'dan geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını Admira Wacker takımına karşı yaptı. Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanan mücadeleye Teknik Direktör Jose Mourinho; Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11'iyle başladı. Maçın 7. dakikasında Reinhard Young, Avusturya ekibini 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 22. dakikasında Edin Dzeko, penaltıdan eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmaya yeni sezon çubuklu formasıyla çıktı.

Kanarya, Avusturya kampında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Avusturya Futbol Spor Güncel Haberler

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