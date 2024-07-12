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Fenerbahçe Avusturya'da antrenmanlarına devam ediyor

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2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanlar, çeşitli çalışmalarla tamamlandı. Avusturya kampının son antrenmanını yapan takım, Strasbourg maçının ardından İstanbul'a dönecek.

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Avusturya kampının son antrenmanını yapan sarı-lacivertliler, yarın oynayacağı Strasbourg maçının ardından İstanbul'a dönecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Avusturya İstanbul Spor Güncel Haberler

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